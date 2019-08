Происшествия В Сморгонском районе хозяину вернули похищенных крольчат Фото УВД Гродненского облисполкома 21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе милиционеры вернули хозяину 10 похищенных крольчат, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Все произошло в деревне Гаути. Местный житель 1959 года рождения выращивал кроликов и решил продать животных или обменять, но никто из соседей не согласился. "Мужчина ушел на работу в ночную смену. Пока его не было дома, кто-то похитил 10 трехмесячных крольчат", - рассказали в милиции. В краже подозревается один из односельчан мужчины. Парень 1993 года рождения услышал, что сосед хочет продать кроликов. Ночью молодой человек забрался в сарай, сложил животных в мешок и выпустил их во дворе другого соседа. В милиции рассказали, что кроликов они нашли и вернули хозяину. В отношении похитившего животных возбуждено уголовное дело.-0-

