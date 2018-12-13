На трассе М10 в Речицком районе из-за ДТП с фурой образовался затор

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе столкнулись фура и легковушка, еще один большегруз застрял на разделительной полосе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня утром. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, и автомобиль развернуло на дороге. В большегруз въехал "Форд". В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля - с травмами ее доставили в больницу.

Спустя какое-то время водитель другой фуры, пытаясь объехать столкнувшиеся авто, застрял на разделительной полосе.

Из-за произошедшего на трассе образовался затор. К месту оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции для координации дорожного движения.

Сегодня в Гомельской области отмечается ухудшение погодных условий. На большей части территории мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. В Госавтоинспекции напомнили водителями и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность и бдительность.-0-

Фото Сергея Холодилина