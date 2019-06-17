17 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На водоемах Могилевской области за минувшую неделю погибли 11 человек, из них шестеро - за выходные, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Трое погибших при купании в выходные находились в состоянии алкогольного опьянения. "С наступлением жарких дней количество людей, посещающих водоемы, растет, как и количество погибших, и это несмотря на усиленную профилактическую работу по безопасному поведению на воде, - отметил Николай Моисеев. - Мы намерены принять дополнительные меры. Завтра, 18 июня, в облисполкоме пройдет совещание с привлечением всех заинтересованных лиц, где будет выработан план конкретных действий".

По словам собеседника, самое большое число погибших на воде за один месяц было зарегистрировано в июле 2010 года - 83 человека. А за последнюю неделю этого же месяца утонули 27 граждан.

В ОСВОДе напомнили, что не рекомендуется купаться в опасных и запрещенных для этого местах (вблизи гидросооружений, в судоходных местах, в местах со сложным рельефом дна, обрывистыми и подмытыми берегами, быстрым течением, водоворотами). Нельзя входить в воду в нетрезвом состоянии, оставлять детей без присмотра. Лучше не заплывать далеко от берега, правильно рассчитывать свои силы. Опасно также нырять с лодок, катеров, причалов, мостов и других сооружений и в непроверенных местах. Находясь в воде, необходимо соблюдать температурный режим своего тела. Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии из-за резкого перепада температуры приводят к спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца. С другой стороны, нельзя доводить себя и до переохлаждения.-0-