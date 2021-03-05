На водохранилище в Березинском районе разрушился элемент шлюза

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На водохранилище в Березинском районе произошло разрушение элемента шлюза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 марта в 21.09 спасателям поступило сообщение о разрушении металлического элемента нижней части центральной секции шлюза-регулятора Гореничского водохранилища ГУП "Березинское ПМС" в деревне Гореничи Березинского района Минской области. Угрозы затопления населенных пунктов и сельхозугодий не было, - рассказали в пресс-службе. - В результате снижения уровня воды в водохранилище была приостановлена выработка электрической энергии Гореничской ГЭС ГУ "Объединение Минскмелиоводхоз".

Работники предприятия опустили верхний элемент центральной секции шлюза-регулятора на место разрушенного. В 23.00 порыв секции ликвидирован.

Причина разрушения элемента устанавливается.-0-