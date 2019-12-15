На врезавшегося в ограждение на МКАД водителя завели уголовное дело

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 36-летнего водителя, который наехал на разделительное заграждение на МКАД и попытался скрыться с места ДТП, сегодня было возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

14 декабря около 18.20 минчанин 1983 года рождения, управляя автомобилем "Фиат", двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников. В районе 31-го км он не справился с управлением и въехал в разделительное заграждение. В результате ДТП пострадал пассажир авто. Водитель с места происшествия хотел скрыться, но сотрудники ГАИ его задержали и направили на медосвидетельствование. По сообщению начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой, минчанин лишен права управления транспортными средствами. Пассажир автомобиля, 41-летний мужчина, госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Следователи с участием сотрудника ГАИ и специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия, назначили автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просят обратиться в УСК по г.Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-