На выезде из Гродно легковушка сбила мотоциклиста

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На выезде из Гродно в ДТП пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром в новом районе индивидуальной застройки Заболоть. Водитель мотоцикла притормозил, чтобы повернуть налево на улицу Соболянскую, однако завершить маневр не успел: его сбил двигавшийся в попутном направлении "Фольксваген".

"Водитель легковушки не учел дистанцию либо, по предварительной информации, пошел на обгон, что и стало причиной столкновения", - рассказали в ГАИ.

Мотоциклист 1985 года рождения с травмами госпитализирован.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, возбуждено уголовное дело (ч2. ст.317 УК). На месте происшествия работают следователи и эксперты.-0-

Фото из VK-аккаунта "ГАИ УВД Гродненского облисполкома"