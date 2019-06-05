На выезде из Гродно легковушка сбила мотоциклиста

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На выезде из Гродно в ДТП пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром в новом районе индивидуальной застройки Заболоть. Водитель мотоцикла притормозил, чтобы повернуть налево на улицу Соболянскую, однако завершить маневр не успел: его сбил двигавшийся в попутном направлении "Фольксваген".
"Водитель легковушки не учел дистанцию либо, по предварительной информации, пошел на обгон, что и стало причиной столкновения", - рассказали в ГАИ.
Мотоциклист 1985 года рождения с травмами госпитализирован.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, возбуждено уголовное дело (ч2. ст.317 УК). На месте происшествия работают следователи и эксперты.-0-
Фото из VK-аккаунта "ГАИ УВД Гродненского облисполкома"
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