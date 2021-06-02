На ж/д станции пострадал мужчина: он пытался перелезть под вагонами, а состав тронулся

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход железнодорожных путей обернулся для парня множественными повреждениями, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

25 мая около 22.40 на станции Минск-Восточный грузовым поездом травмирован 21-летний житель Минска. "Как выяснилось, парень со своим знакомым направлялся в торговый центр, расположенный вблизи железнодорожной станции. Чтобы сократить путь, молодые люди решили пролезть под грузовым составом. В этот момент поезд начал движение и травмировал парня. С множественными повреждениями минчанина доставили в учреждение здравоохранения. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте напоминают, что пренебрежение мерами личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта может привести к трагедии. "Помните, что категорически запрещается ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, залазить под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого пути подвижным составом. Опасно также сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. Ни в коем случае нельзя на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава", - отметили в ведомстве.

За проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, ч.4 ст.18.2 КоАП предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере до 2 БВ.-0-