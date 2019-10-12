12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На жителя Любанского района завели уголовное дело из-за убийства голубей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь на 31 августа этого года в милицию поступило сообщение от жительницы Солигорска, которая рассказала, что с последнего этажа многоэтажки, в которой она живет, на асфальт падают мертвые птицы. На месте следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей и фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в совершении противоправных действий был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе он объяснил свой поступок тем, что разозлился на птиц, которые его испачкали.

"Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь), в рамках которого собирается материал, характеризующий личность подозреваемого. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается", - сообщили в СК.-0-