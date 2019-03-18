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Начальник налоговой инспекции по Новогрудскому району подозревается во взяточничестве

Происшествия 18.03.2019 | 10:01
Фото СК
Фото СК

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением СК по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Новогрудскому району, он подозревается в получении взяток. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Мужчина, по данным следователей, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получал от предпринимателей в качестве взяток ценности и "приобретал выгоды имущественного характера, предоставляемые исключительно в связи с занимаемой им должностью". Начальник налоговой инспекции подозревается по ч.1 и ч.2 ст.430 УК.

"В частности, он брал деньги за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства, неуплату налогов ИП, непривлечение к установленной законом ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство", - проинформировали в СК.

Мужчина с санкции прокурора заключен под стражу. На его имущество, в том числе транспортное средство, наложен арест.

Проводятся допросы работников налоговой инспекции и индивидуальных предпринимателей. Изъята и изучается служебная документация, устанавливаются иные факты противоправной деятельности. Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования.-0-

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Теги
взяточничество, превышение служебных полномочий, Следственный комитет
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