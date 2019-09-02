Начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" приговорен к 6 годам колонии за взятку

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника жилищно-коммунального управления ОАО "МАПИД", который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый в несколько приемов принял от директора ОДО "Атекпром" в качестве взятки материальные ценности в общей сумме более Br39,6 тыс.

Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.

В доход государства с мужчины будет взыскана сумма неосновательного обогащения в размере более Br36 тыс.

Приговор, вынесенный 26 августа, в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-