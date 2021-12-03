Начальник участка Тираспольской ПМК возместит в бюджет более Br82 тыс. за незаконное предпринимательство

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3 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области удовлетворила исковые требования о взыскании полученных с нарушением антикоррупционных норм средств. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА. Прокуратура Витебской области в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией установила, что начальник участка монтажных и пусконаладочных работ ОАО "Тираспольская ПМК", в уставном фонде которого более 50% долей (акций) принадлежало Витебской области, нарушил антикоррупционные запреты, введенные для государственных должностных лиц. Согласно абз.2 ч.1 ст.17 закона "О борьбе с коррупцией" государственным должностным лицам установлен запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказание содействия супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение. Как оказалось, в период занятия должности начальник участка систематически осуществлял предпринимательскую деятельность, за что получил доход в размере более Br82 тыс. Согласно ст.40 закона средства, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства, подлежат возмещению в бюджет. В связи с отказом должностного лица в добровольном порядке перечислить деньги прокурор Витебской области в интересах государства направил в суд исковое заявление о взыскании указанной суммы. При этом до обращения в суд прокурор принял меры по обеспечению исковых требований: на имущество ответчика был наложен арест. Решением суда Глубокского района иск прокурора области удовлетворен в полном объеме. Решение вступило в законную силу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!