Надругательство над госсимволикой в Ивье: в суд направлено дело о принудительном лечении

Фото из архива

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивьевского района направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер безопасности и лечения в отношении 20-летнего местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области. В марте молодой человек сорвал государственный флаг с фасадов зданий Ивьевского центра культуры и досуга и редакции газеты "Ивьевский край". Таким образом, по материалам дела, он решил продемонстрировать свое оскорбительное и кощунственное отношение к флагу. "Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек во время совершения общественно опасного деяния и сейчас не способен сознавать фактический характер и общественную опасность своих поступков и руководить ими, нуждается в принудительном лечении с изоляцией в психиатрическом стационаре", - рассказали в прокуратуре. Дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к молодому человеку принудительных мер безопасности и лечения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!