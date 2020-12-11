Найдена женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный контейнер в Витебске

11 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Тело младенца 9 декабря обнаружили в контейнере для мусора в Витебске. По предварительной информации, оперативники нашли ту женщину, которая могла это сделать, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Оперативники уголовного розыска УВД и Первомайского РОВД областного центра начали поиски матери ребенка сразу после трагедии. "Спустя несколько часов активной работы была установлена квартира, где мог произойти инцидент. Выяснилось, что жилье несколько месяцев снимала 30-летняя жительница Могилева, которая недавно вернулась домой. Предварительно установлено, что женщина избавилась от тела ребенка сразу после родов на дому", - отметили в УВД.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Следователями будет дана правовая оценка действиям могилевчанки.-0-