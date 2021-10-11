Найденного в реке в Ивановском районе мужчину убили

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели 36-летнего жителя Ивановского района, чье тело найдено в реке Ясельда. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Тело мужчины 9 октября нашли местные рыбаки. Спасатели извлекли его из воды. Предварительно установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Следователи с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Изъяты многочисленные предметы, по которым назначен ряд экспертных исследований. В частности, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

"По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, ее 15-летний сын, а также ее нынешний 41-летний сожитель. С их участием проводятся следственные действия", - рассказали в Следственном комитете.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) УК.-0-