Наркокурьера из Мозыря приговорили к 9 годам колонии

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор 23-летнему жителю райцентра по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропного вещества и перемещении его через госграницу Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Обвиняемый приобрел в Санкт-Петербурге психотропное вещество массой не менее 469,98 г для последующего сбыта. Парень вез наркотик сначала на рейсовом автобусе до Гомеля, а затем на маршрутном такси в Мозырь. В райцентре 10 декабря 2019 года молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов, при обыске обнаружили и изъяли психотроп.

Суд назначил мозырянину наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован.-0-