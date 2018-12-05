Нарушения при организации перевозок детей выявила прокуратура в Вороновском районе

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при организации перевозок детей на школьном автобусе выявила прокуратура Вороновского района. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Основанием для проверки послужила авария, произошедшая 9 ноября в деревне Конвелишки Вороновского района. В тумане школьный автобус оказался на встречной полосе, где столкнулся с погрузчиком. В результате аварии водитель автобуса, а также 10-летний пассажир с травмами были госпитализированы.

Школьный автобус и погрузчик столкнулись в Вороновском районе Авария произошла в деревне Конвелишки. Водитель школьного автобуса выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с погрузчиком.

Выяснилось, что к перевозке школьников был допущен водитель, который в феврале 2018 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Предрейсовое медицинское обследование водителя не проводилось. Не соблюдалось требование о ежеквартальном инструктаже водителей со стороны ГАИ. Не проводился и ежедневный предрейсовый осмотр автобуса.

В момент аварии в автобусе было на 6 человек больше, чем предусмотрено нормами завода-изготовителя. Кроме того, в салоне находилась пластиковая емкость с бензином, что могло привести к возгоранию в момент ДТП.

Кстати, и сам погрузчик выехал на дорогу без должного осмотра. На линию его выпустили с неисправностями внешних световых приборов и тормозной системы.

"Несоблюдение норм законодательства установлено в КСУП "Рассвет-Агро", Вороновской центральной районной больнице, ДРСУ №120 КУП "Гроднооблдорстрой", Вороновском РОВД, отделе образования и землеустроительной службе Вороновского райисполкома, Конвелишском сельисполкоме", - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокурор Вороновского района внес представление председателю Вороновского райисполкома, в котором потребовал устранить вскрытые нарушения законодательства, инициировал привлечение виновных к дисциплинарной ответственности. По поручению прокуратуры Гродненской области органы ГАИ проверят соблюдение водителями школьных автобусов законодательства, которое регламентирует требования к перевозке пассажиров и техническому состоянию транспортных средств, во всех районах области.-0-