ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 сентября 2019
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих

Новости
14:31 Картину длиной 250 м художники подарят Гродно ко Дню города Регионы
14:28 Нарушения в работе райпотребкооперации Витебской области сохраняются - КГК Происшествия
14:20 Проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан поступит на обсуждение в октябре-ноябре Общество
14:20 Торговые советники более чем 20 дипмиссий знакомятся с экономическим потенциалом Гродненской области Регионы
14:12 Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака по восстановлению экономики Политика
14:05 Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети Технологии
14:02 Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету Общество
13:57 Дачница из Мозыря подозревается в убийстве знакомой и поджоге ее дома Происшествия
13:38 Тестирование оборудования для проведения переписи начнется на этой неделе Общество
13:36 Новым главным тренером минской "Юности" стал Александр Макрицкий Спорт
13:30 Военные из Беларуси и России проведут наблюдательный полет над Польшей Общество
13:27 Новый детский сад открыли в Барановичах Регионы
13:22 Белорусский рубль на торгах 11 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:21 Белстат показал, как пройти перепись по интернету Общество
13:19 Температурные рекорды побиты 10 сентября в Витебской, Гомельской и Могилевской областях Общество
13:18 Мошенник выманил у жительницы Миор Br15 тыс. Происшествия
12:32 ЦИК предполагает большое число потенциальных кандидатов в депутаты в эту избирательную кампанию Политика
12:29 В Минске зарегистрированы 16 работающих пенсионеров старше 90 лет Регионы
12:20 Соревнования по джимхане пройдут в Гомеле на Дне города Регионы
12:17 Конкурс туристических фото проходит в Беларуси Общество
12:14 Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун Экономика
12:12 Японец обокрал больше тысячи покупателей. Ему хватало один раз взглянуть на номер кредитки Калейдоскоп
12:05 Международная конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств" пройдет в Минске 12-13 сентября Культура
12:03 Беларусь обсуждает с Уэльсом развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Политика
12:00 До +26°С и в основном без осадков будет в Беларуси 12 сентября Общество
11:58 Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии Экономика
11:54 Анфимов: вложенные в модернизацию цементных заводов средства не принесли должной отдачи Экономика
11:54 Парень запечатлел, как водитель и пассажир спят в электрокаре на скорости 100 км/ч Калейдоскоп
11:50 Лучших медиаторов и переговорщиков Беларуси соберет турнир в Минске Регионы
11:35 Допзатраты цементных заводов при закупке сырья через посредников составили около Br8 млн - КГК Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
11 сентября 2019, 14:28

Нарушения в работе райпотребкооперации Витебской области сохраняются - КГК

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Госконтроль отмечает сохранение нарушений в работе райпотребкооперации Витебской области. Об этом сообщил журналистам перед заседанием коллегии начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области Вадим Волович, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, вопрос работы организаций системы потребкооперации области изучался комплексно. "Результаты контрольных мероприятий, проведенных в торговых объектах Бешенковичского, Городокского, Дубровенского и Сенненского райпо, а также Витебской универсальной базы показали, что кардинального исправления ситуации в деятельности организации и качестве обслуживания покупателей не наблюдается. По-прежнему остаются факты наличия в продаже товаров с истекшим сроком годности (в основном кондитерские изделия и мясо-молочная продукция), не соблюдается ассортиментный перечень, до потребителей не доводится необходимая информация", - подчеркнул Вадим Волович.

В частности, почти в каждом торговом объекте отсутствовали товары, предусмотренные ассортиментными перечнями, в каждом третьем были случаи наличия в продаже товаров с истекшими сроками годности, в каждом четвертом - несоблюдение требований санитарных норм и правил, отсутствие необходимой для потребителей информации о товарах.

Нарушения были допущены как по вине самих работников торговли, так и по недосмотру местных органов власти.

Также Вадим Волович заострил внимание на несоблюдении требований главы государства, касающихся закупки у населения излишков сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья (грибов и ягод). "Например, при посещении Сенненского райпо мы увидели, что информация по этому вопросу не доводится. В отдельных случаях даже сами продавцы не смогли пояснить, какой ассортимент продукции они закупают и какие на нее цены", - констатировал начальник управления.

По результатам проведенного мониторинга к административной ответственности уже привлечены 18 работников субъектов торговли, к дисциплинарной ответственности - 11 лиц.

"Сегодня на коллегии будут даны соответствующие поручения Витебскому облпотребсоюзу, местным органам власти и главному управлению торговли Витебского облисполкома для принятия мер реагирования по стабилизации деятельности организаций потребительской кооперации в части выполнения ими основных функций - обеспечения качественного торгового обслуживания сельского населения и предоставления широкого спектра услуг, а также по привлечению виновных лиц к ответственности", - добавил Вадим Волович.-0-

Теги
Витебская область КГК проверки
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Дачница из Мозыря подозревается в убийстве знакомой и поджоге ее дома
Фото СК Мошенник выманил у жительницы Миор Br15 тыс.
Фото МЧС Поезд врезался во внедорожник на переезде в Осиповичах
Фото из архива Лесной пожар ликвидируют в Столинском районе
Скриншот из видео Минчанин собирался сделать более 200 закладок с психотропом
Скриншот из видео МЧС В Поставском районе во время сельхозработ загорелся комбайн
Главное
Во время встречи Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Итоги финального дня соревнований
Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах
Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене

Топ-новости

Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко
Белстат показал, как пройти перепись по интернету
Предприятия аргосервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун
Новым главным тренером минской "Юности" стал Александр Макрицкий
Groupe Renault открыла в Беларуси крупнейший автоцентр Renault и LADA
Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии
Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники
Конкурс туристических фото проходит в Беларуси
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню города Минска
Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске
Совмин установил порядок определения крупного размера наркотических средств и психотропных веществ
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 сентября
Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США
Эльвира Герман заняла третье место в барьерном беге на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.