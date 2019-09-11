Нарушения в работе райпотребкооперации Витебской области сохраняются - КГК

11 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Госконтроль отмечает сохранение нарушений в работе райпотребкооперации Витебской области. Об этом сообщил журналистам перед заседанием коллегии начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области Вадим Волович, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, вопрос работы организаций системы потребкооперации области изучался комплексно. "Результаты контрольных мероприятий, проведенных в торговых объектах Бешенковичского, Городокского, Дубровенского и Сенненского райпо, а также Витебской универсальной базы показали, что кардинального исправления ситуации в деятельности организации и качестве обслуживания покупателей не наблюдается. По-прежнему остаются факты наличия в продаже товаров с истекшим сроком годности (в основном кондитерские изделия и мясо-молочная продукция), не соблюдается ассортиментный перечень, до потребителей не доводится необходимая информация", - подчеркнул Вадим Волович.

В частности, почти в каждом торговом объекте отсутствовали товары, предусмотренные ассортиментными перечнями, в каждом третьем были случаи наличия в продаже товаров с истекшими сроками годности, в каждом четвертом - несоблюдение требований санитарных норм и правил, отсутствие необходимой для потребителей информации о товарах.

Нарушения были допущены как по вине самих работников торговли, так и по недосмотру местных органов власти.

Также Вадим Волович заострил внимание на несоблюдении требований главы государства, касающихся закупки у населения излишков сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья (грибов и ягод). "Например, при посещении Сенненского райпо мы увидели, что информация по этому вопросу не доводится. В отдельных случаях даже сами продавцы не смогли пояснить, какой ассортимент продукции они закупают и какие на нее цены", - констатировал начальник управления.

По результатам проведенного мониторинга к административной ответственности уже привлечены 18 работников субъектов торговли, к дисциплинарной ответственности - 11 лиц.

"Сегодня на коллегии будут даны соответствующие поручения Витебскому облпотребсоюзу, местным органам власти и главному управлению торговли Витебского облисполкома для принятия мер реагирования по стабилизации деятельности организаций потребительской кооперации в части выполнения ими основных функций - обеспечения качественного торгового обслуживания сельского населения и предоставления широкого спектра услуг, а также по привлечению виновных лиц к ответственности", - добавил Вадим Волович.-0-