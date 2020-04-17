Неизвестные ограбили две квартиры в Молодечно

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно злоумышленники похитили из квартир местных жителей деньги и алкоголь. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодечненском РОВД.

К правоохранителям обратилась 28-летняя горожанка, которая сообщила, что во время ее отсутствия неизвестные проникли в квартиру по улице Великий Гостинец и украли деньги.

Входная дверь в квартиру с наружной стороны закрывается автоматически при нажатии кнопки. Когда хозяйка с малолетними детьми вернулась домой, попасть в квартиру она не смогла. Входная дверь была заперта, а ключ в замке не проворачивался. Женщина попросила помощи у соседа, который с помощью гвоздодера открыл дверь. Зайдя в квартиру, молодечненка увидела разбросанные вещи. Пропажу денег потерпевшая обнаружила не сразу, только после приезда оперативников.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, замок забрали на экспертизу. Сейчас они устанавливают все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.

Аналогичное преступление было совершено и несколькими днями ранее. Неизвестные также повредили дверной кнопочный замок, проникли в квартиру 55-летнего горожанина, в поисках ценного разбросали вещи.

Как отметил первый заместитель начальника Молодечненского РОВД - начальник криминальной милиции Юрий Кабаков, для краж злоумышленники выбирают чаще всего квартиры именно с кнопочными замками - их вскрыть проще всего. Предпочтение воры-домушники отдают в основном ювелирным изделиям, деньгам, дорогостоящей технике. Самый надежный способ защитить себя и свое имущество - оборудовать квартиру или дом металлической входной дверью и поставить под охрану. "Если вы обнаружили, что дверь взломана, незамедлительно обращайтесь в милицию на линию 102. При этом не стоит входить внутрь до приезда сотрудников правоохранительных органов, чтобы не стереть следы преступников", - сказал он.-0-