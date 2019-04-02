Нелегалов из Шри-Ланки задержали пограничники в Гродно

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вблизи железнодорожного вокзала пограничники задержали четверых нелегалов из Шри-Ланки, сообщил БЕЛТА старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина.

Выходцы из Азии попали в поле зрения пограничников 30 марта. У иностранцев не было белорусских виз.

"Выяснилось, что они намеревались нелегально попасть в Польшу, а после - в Германию в поисках лучших условий жизни", - сообщил Михаил Скорина.

Правонарушители помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении иностранцев начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Беларуси. Их ожидает внушительный штраф и депортация с запретом въезда в страну на срок до 5 лет.-0-