4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неосторожное курение могло стать причиной пожара в общежитии в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 3 сентября системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" обнаружили пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития ОАО "Гроднопромстрой" по улице Лидской.

На место направились подразделения МЧС. В одной из комнат был обнаружен квартиросъемщик. Мужчина потушил возгорание до прибытия спасателей. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Огонь повредил оконную раму и подоконник.

Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина оставил сигарету на подоконнике и лег спать. Возможно, от окурка загорелись лежавшие рядом газеты.-0-