Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели жителя Оршанского района

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре двухэтажного дома в Оршанском районе погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире по ул. Центральной в деревне Межево поступило 26 января в 11.09. По прибытии спасателей наблюдалось задымление в квартире на втором этаже дома. В это время внутри находился его хозяин 1978 года рождения - он жил один и нигде не работал.

"В ходе тушения пожара работниками МЧС в комнате на полу обнаружен труп хозяина жилища. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок", - отметили в управлении.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-