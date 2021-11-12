12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сообществ в Telegram и соцсетях признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска экстремистскими материалами теперь является информационная продукция Telegram-канала "Бел Ультра Радикалы БУР Кiлеры Карнiкi Каты Кiднэпiнг" и Telegram-чата " Чат.СсылокНеЖать.МодераНет. УкусиОппонента. УбейЕгоКлавой".

Аналогичное решение принято и в отношении информационной продукции страниц интернет-сообщества "Навiны Вiлейкi" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Она признана экстремистскими материалами по заявлениям прокуратуры Вилейского района.-0-