Несмотря на штрафы, житель Белыничей не носил фликер и в итоге попал под машину

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе местный житель переходил дорогу без фликера и попал под машину, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло поздним вечером 22 апреля вблизи деревни Неропля. Под колесами автомобиля Volkswagen Passat оказался 48-летний житель районного центра, который переходил проезжую часть дороги. С травмами пострадавший доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

В милиции отметили, что до случившегося пешехода неоднократно привлекали сотрудники ГАИ к административной ответственности за отсутствие фликера. На этот раз он тоже, несмотря на темное время суток, не имел на одежде световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам не терять бдительности на дороге и обязательно быть осторожными при переходе проезжей части, а в темное время суток не забывать об использовании фликеров. Водители также должны проявлять повышенное внимание на загородных дорогах, а также в тех местах, где проезжая часть не освещена. Пешеход, одетый в темную одежду, ранним утром, вечером и ночью практически не виден, напомнили в ГАИ.-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома