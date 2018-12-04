Нетрезвого водителя микроавтобуса пытались остановить со стрельбой под Минском

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвого водителя микроавтобуса останавливали со стрельбой под Минском, задержать его удалось уже в городе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Погоня началась днем 3 декабря на трассе Минск - Гродно. "Около 14.50 водитель микроавтобуса совершил ДТП вблизи д.Маньковщина Воложинского района. После этого он скрылся в направлении Минска. Сотрудники Минского РУВД задержали его уже в городе, в районе ул.Вязынской", - рассказал Сергей Чеботарев.

При преследовании правоохранители использовали табельное оружие. После того, как водителя буса остановили, выяснилось, что он нетрезв - 2 промилле алкоголя. Были составлены три протокола.-0-