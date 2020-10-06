Нетрезвый пациент с ножом напал на врача в Светлогорске

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске нетрезвый пациент с ножом напал на врача - возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 4 октября. 55-летний житель Светлогорска, находившийся на лечении в отделении травматологии райбольницы, употребил алкоголь и стал неадекватно себя вести. Забрав у соседа по палате кухонный нож, пациент направился в реанимационное отделение.

В коридоре мужчина встретил анестезиолога-реаниматолога и беспричинно ударил его в область груди, причинив непроникающее ранение. На помощь коллеге оперативно пришел другой врач и остановил нетрезвого пациента.

Потерпевшего врача госпитализировали. Нападавшего задержали. Из-за нестабильного психического состояния мужчины в больнице ему оказали медпомощь. Сейчас он на лечении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 УК (покушение на убийство).

В СК добавили, что подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.-0-