Нетрезвый водитель из Столбцов ударил сотрудника ГАИ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый мужчина из Столбцов ударил инспектора ГАИ, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Столбцах наряд ГАИ остановил "Мазду". За рулем был 31-летний житель райцентра, от него пахло алкоголем. Иномарка принадлежала знакомой мужчины, а у него самого не было прав. Инспекторы решили доставить мужчину в больницу на освидетельствование.

"В пути задержанный всячески уговаривал отпустить его. По результатам исследования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составила свыше 1,2 промилле. При оформлении административных документов правонарушитель начал вести себя вызывающе и в итоге напал на милиционера, причинив тому телесные повреждения", - рассказали в Столбцовском РОВД.

Подозреваемого задержали. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Составлены административные протоколы за нетрезвую езду и управление без прав. Задержанный мужчина - уроженец Грузии. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей и от отбывания наказания.

ГАИ проводит проверку по факту передачи управления нетрезвому. По предварительной информации, в отношении владелицы "Мазды" будет составлен соответствующий административный протокол.-0-