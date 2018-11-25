Нетрезвый водитель в Минске повредил 9 автомобилей

25.11.2018 19:12:11

Пьяный водитель в Минске за ночь повредил девять припаркованных авто

25 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске водитель на "Фольксвагене" ночью повредил три припаркованных автомобиля и скрылся, а уходя от патрульной машины ГАИ, задел еще шесть машин, сообщили БЕЛТА в ГАИ столицы.

ДТП, где пострадали три автомобиля, произошло сегодня около 2.20 во дворе дома №17 по пр. газеты "Правда". За рулем был 20-летний парень. Он не сообщил об аварии, а когда его нашел патрульный экипаж ГАИ, не подчинился требованиям остановиться, выехал на пр.Дзержинского, а затем на ул.Космонавтов. У дома №48 по этой улице "Фольксваген" повредил еще шесть автомобилей. "Затем нарушитель, бросив машину, попытался скрыться, однако был сразу же задержан", - рассказали в Госавтоинспекции.

Результаты медицинского освидетельствования показали 1,78 промилле алкоголя, проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в алкогольном или наркотическом опьянении грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br24,5) и лишение права управления всеми видами транспорта сроком на три года.-0-