Нетрезвый водитель в Минске совершил ДТП

26 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. ДТП с участием нетрезвого водителя произошло сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес" 1961 г.р., двигаясь по ул.Горецкого со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Мазурова, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения возле дома 49 по ул. Горецкого и столкнулся с автомобилем "Рено", который двигался ему навстречу. В результате ДТП пострадал пассажир "Рено" — он был доставлен в больницу. Проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, в частности, со ст.18.16 КоАП РБ управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере 50-100 базовых величин и лишением водительских прав на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность по ст. 317-1 УК РБ, кроме того предусмотрена конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).-0-