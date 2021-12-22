Незадекларированный товар на Br26,7 тыс. пытались провезти через "Козловичи"

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" выявлена партия незадекларированных товаров на Br26,7 тыс., сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль DAF следовал из Чехии в Казахстан. Согласно товаросопроводительным документам, автопоезд перемещал сборный груз: наборы свечей, надувные шары, вешалки, кухонные принадлежности. При проверке сотрудники таможни установили, что количество заявленного товара в грузовом отсеке на 2268 единиц превышает указанное в документах.

Предварительная оценочная стоимость товара составила Br26,7 тыс. Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на Br2,2 тыс. Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование товаров) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости предмета административного правонарушения.-0-