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08 февраля 2022, 11:45

Незаконная минимизация: организации-нарушители уплатят в бюджет Могилевской области более Br3,5 млн

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br3,5 млн уплатят в бюджет Могилевской области организации, которые пользовались схемами незаконной минимизации налоговых обязательств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Налоговые органы Могилевской области в 2021 году установили факты применения схем незаконной минимизации налоговых обязательств 20 субъектами хозяйствования. При проведении проверок с учетом собранной доказательной базы была произведена корректировка налоговой базы и сумм, подлежащих уплате налогов в соответствии со ст.33 Налогового кодекса. Всего к уплате предъявлено более Br3,5 млн. Также уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), в размере Br230 тыс.

Так, при проведении выездной проверки частного могилевского предприятия установлено, что выручка от реализации оказанных услуг по пошиву спецодежды из давальческого сырья субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории России, в бухгалтерском и налоговом учете не отражалась, налоги из нее не исчислялись и не уплачивались. Денежные средства, перечисленные заказчиками швейной продукции на расчетные счета российской лжеструктуры, затем обналичивались и за вычетом вознаграждения передавались руководителям указанного предприятия без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Наличные денежные средства в размере Br79 тыс. проверка признала доходом должностных лиц организации, в связи с чем предприятие признано налоговым агентом и из сумм выплаченных данному физическому лицу доходов исчислен подоходный налог с физических лиц.

"Проверкой в соответствии со ст.33 Налогового кодекса произведена корректировка налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, налогу при упрощенной системе налогообложения, подоходному налогу с физических лиц и предъявлены к уплате налоги и пени в сумме Br75,7 тыс.", - уточнили в пресс-службе.-0-

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