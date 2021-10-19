Фото Витебского областного УМЧС
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на автостоянке в Витебске горел автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.
"19 октября в 1.45 спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на ул.Богатырева в городе Витебске. Когда спасатели прибыли к месту пожара, наблюдалось открытое горение легкового автомобиля "Опель Астра" 1999 года выпуска. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС.
В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, лобовое стекло и фара. Также повреждено лакокрасочное покрытие на соседнем автомобиле.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-