Ночью в Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 человек

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за пожара в общежитии ночью эвакуировали 150 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар произошел в общежитии Минского моторного завода на ул. Ангарской, 4. Загорелась квартира на седьмом этаже 13-этажного здания. В огне оказались вещи в жилой комнате и на балконе.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС из соседней комнаты горящего блока спасли женщину. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "ожоги 1-2-й степени, термоингаляционная травма".

Спасатели вместе с администрацией общежития эвакуировали из здания 150 человек, в том числе 20 детей. Пожар был локализован и ликвидирован. Огонь повредил имущество в жилой комнате и на балконе, закопчена соседняя жилая комната.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки холодильника.-0-

Фото МЧС