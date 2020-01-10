Ночью в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка, один из водителей в больнице

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись сегодня ночью на пересечении улиц Чкалова и Брилевской в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ГАИ в Telegram.

Авария произошла около 1.40. В результате водитель легковушки с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-