Новогодняя елка сгорела на площади в Гомеле

На месте происшествия. Фото Гомельского областного управления МЧС
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на Привокзальной площади горела искусственная новогодняя елка, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 5 января в 8.16. Когда спасатели прибыли на место вызова, ель горела открытым пламенем. Они локализовали и ликвидировали пожар.
Ель состояла из пластиковых ветвей на металлическом каркасе высотой 15 м. Огонь уничтожил ветки и иллюминацию.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС