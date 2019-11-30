Новополочанина за хищение и покушение на убийство приговорили к 12,5 года колонии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении новолочанина, который украл у знакомого деньги и попытался его убить, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

В начале этого года мужчина 1995 года рождения завладел информацией об идентификационных данных учетной записи торговой онлайн-платформы, которой пользовался его знакомый. Сделать это было легко, так как ранее он сам помог создать аккаунт. Таким образом новополочанин получил несанкционированный доступ к сведениям о счете знакомого и похитил с него $2,3 тыс.

Утром 1 марта под предлогом возврата старого долга в $4 тыс. мужчина пригласил знакомого к себе в квартиру и попытался убить его топором. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и иные повреждения, но ему удалось вырваться и покинуть место происшествия.

Новополочанина признали виновным в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, а также в покушении на убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-