Обокравшего салон красоты брестчанина нашли по ДНК

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте подозреваемого в краже из салона красоты вычислили благодаря оставленному на вилке ДНК, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Татьяна Коток.

В Московский РОВД Бреста обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала, что из ее салона красоты пропало имущество стоимостью более Br300. Во время осмотра помещения правоохранители обратили внимание на лежащие на столе остатки еды и вилку. По словам хозяйки, когда она уходила, в салоне был порядок. Сотрудники предположили, что злоумышленник не упустил возможности перекусить. Улики были отправлены на исследование экспертам управления ГКСЭ по Брестской области.

"Эксперты-генетики на предоставленных объектах, в частности на вилке, выделили ДНК неустановленного мужчины. Результат был направлен для сверки по базе данным. Установлено совпадение с 37-летним брестчанином, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов", - рассказала Татьяна Коток.

Мужчина сознался в краже, однако похищенное вернуть не смог, потому что сдал вещи в комиссионный магазин.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст.205 УК (кража).-0-