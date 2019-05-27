Общественная баня горела в Вороновском районе

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе спасатели ликвидировали возгорание общественной бани. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в общественной бане в городском поселке Радунь поступило поздним вечером 25 мая. На место отправились пожарные расчеты.

"Было обнаружено сильное задымление внутри строения. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние помещения. На момент возникновения пожара в бане никого не было. К этому времени заведение уже не работало", - отметили в областном управлении МЧС.

В результате пожара повреждены помещения моечной и парильной, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - перекал печи.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС