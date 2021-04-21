Обвиняемого в оскорблении милиционера витебчанина задержали на границе с Литвой

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Витебской области расследует уголовное дело об оскорблении представителей власти, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 24 декабря 2020 года 36-летний житель Витебска разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов текст, в котором содержались оскорбления в адрес сотрудника милиции в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

"В ходе расследования проведен обыск по месту жительства мужчины, во время которого обнаружены и изъяты вещи и предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе мобильный телефон и компьютерная техника. Назначен ряд экспертных исследований", - отметила Оксана Лазько.

Во время допроса мужчина рассказал, при каких обстоятельствах он писал оскорбительные комментарии, в содеянном раскаялся. В отношении него следователь избрал меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. "Однако в нарушение данного им письменного обязательства являться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, и сообщать о перемене места жительства, он скрылся от органа уголовного преследования. При попытке пересечения границы Беларуси с Литвой 14 апреля он был задержан и привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы", - добавила официальный представитель УСК по области.

В настоящее время витебчанину предъявлено обвинение по ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК. Он заключен под стражу.-0-