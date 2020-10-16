Обвиняемого в сопротивлении сотрудникам милиции велосипедиста приговорили к двум годам колонии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор велосипедисту, который оказал сопротивление, сопряженное с применением насилия, сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как следует из информации пресс-службы, обвиняемый 7 августа, управляя принадлежащим ему велосипедом, не оборудованным зеркалом заднего вида и звуковым сигналом, не отреагировал на законные требования остановиться в связи с нарушением п.200 правил дорожного движения, а объехал сотрудника органов внутренних дел и попытался скрыться. Его остановили, но обвиняемый стал упираться, пытался вырваться, боролся, хватал руками за форменное обмундирование, ударил по голове сотрудников, а также разорвал на одном из них форменную рубашку и брюки.-0-