Обвиняемые по делу рядового Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд огласил приговор трем сержантам, которые обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Максимальное наказание назначено Евгению Барановскому: он приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Антон Вяжевич приговорен к 7, Егор Скуратович - к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Евгений Барановский признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а также краже. Антон Вяжевич и Егор Скуратович - во взяточничестве и превышении власти.

Суд по этому делу начался 8 августа и проходил в здании суда Московского района Минска. Были допрошены многочисленные эксперты. В частности, протоколы следственных экспериментов оценил заведующий кафедрой судебной медицины Белорусского государственного медуниверситета. Он отметил, что в случае с Коржичем может идти речь о самоубийстве, на это указывают все обстоятельства, в том числе майка на голове рядового. Подобные случаи описаны в специализированной литературе.

Всего в ходе расследования уголовного дела были проведены три следственных эксперимента с участием разных статистов, сходных по комплектации с умершим Александром. Было установлено, что человек в этих условиях мог совершить самоубийство. Военнослужащего нашли висящим в петле из ремня с пряжкой. Визуально следов, похожих на кровь, не обнаружено.

Из показаний потерпевших известно, что обвиняемые заставляли военнослужащих отжиматься вне отведенного на физические нагрузки времени, в том числе в противогазах. Сержанты брали деньги у подчиненных за возможность пользоваться неуставным телефоном. В зависимости от вида телефона Барановский принимал от военнослужащих Br20, Br40. В обвинении также говорится, что обвиняемые требовали у военнослужащих за разрешение посетить магазин покупать им за личные средства продукты питания.

В беседе с журналистами гособвинитель отметил, что этими преступными действиями причинен существенный вред законным интересам и правам военнослужащих, государственным интересам в виде подрыва авторитета, престижа органов военного управления, ослабления воинской дисциплины. Повышенная общественная опасность содеянного обвиняемыми заключается в том, что их действия повлекли тяжкие последствия в виде самоубийства рядового Коржича.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.-0-