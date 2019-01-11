Обвиняемый по "делу медиков" Кравченок брал взятки до 15 тыс. евро

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок брал взятки до 15 тыс. евро. Это следует из обвинения, озвученного государственным обвинителем, передает корреспондент БЕЛТА из Мингорсуда.

В частности, обвиняемый в 2017 году в Минске договорился с директором общества с дополнительной ответственностью "Геол-М" о приобретении для нужд поликлиники медоборудования. Он заблаговременно, до размещения информации в официальных источниках, сообщил директору о планируемых закупках. После чего дал задание подчиненным о разработке проекта техзадания, которое бы содержало нужные характеристики. В результате "Геол-М" было выбрано победителем, с ним был заключен договор на поставку стоматологических установок на сумму более Br215 тыс. За это Владимир Кравченок в машине вблизи поликлиники получил 15 тыс. евро.

Подобные факты не единичны. Деньги за аналогичные действия Владимир Кравченок получал еще в 2013 году. Тогда по этой схеме было приобретен аппарат на сумму Br20 тыс. Он контролировал выполнение договора на поставку техники в поликлинику, за это получил взятку в $10 тыс.

Брал взятки и в меньшем размере. Например, в апреле 2016 года в офисе одного из обществ принял от его учредителя не менее Br600. Взамен обещал заключение от имени поликлиники договоров на закупку медтехники и изделий медназначения для нужд учреждения. В деле также фигурируют взятки в сумме $200, $300, Br300.

Таким образом, Владимир Кравченок обвиняется в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч. 2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). В отношении экс-главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Это связано с тем, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме. В частности, возместил ущерб, уплатил весь доход, полученный преступным путем, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений. Также известно, что он написал явку с повинной по одному эпизоду.-0-