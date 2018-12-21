Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов белорус экстрадирован из Египта

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси экстрадировали из Египта минчанина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и разыскивался органами финансовых расследований с марта 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В министерстве рассказали, что мужчине 1958 года рождения предстоит ответить перед законом за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси. "Житель столицы являлся директором зарегистрированного в Минском районе общества с дополнительной ответственностью. С января 2009 года до конца 2011-го фигурант умышленно занижал налоговую базу и вносил в декларации фиктивные сведения о якобы совершенных сделках с лжепредпринимательскими структурами на общую сумму более Br94 тыс.", - пояснили в МВД.

Как отметили в милицейском ведомстве, установить местонахождение белоруса удалось благодаря эффективным оперативно-розыскным мероприятиям. "Египетские правоохранители задержали минчанина 18 сентября, а в декабре была удовлетворена просьба Беларуси о его выдаче", - добавили в МВД.

В ведомстве обратили внимание, что это уже десятая экстрадиция в Беларусь разыскиваемых по линии Интерпола лиц с начала года.-0-