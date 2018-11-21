Подозреваемого в убийстве могилевчанина экстрадировали в Беларусь из России

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Cледственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении 42-летней женщины и 41-летнего мужчины, которые обвиняются в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

В одной из квартир Могилева в ноябре 2017 года был обнаружен 42-летний мужчина без признаков жизни. Позже выяснилось, что его смерть имела криминальный характер. "По данным следствия, бывшая сожительница мужчины вместе со знакомым похитили продукты из квартиры в отсутствие хозяина, после они вернулись и застали владельца. При совместном распитии спиртного между мужчиной и гостями произошел конфликт. Из-за полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказал Сергей Болсун. - После этого бывшая сожительница и ее знакомый похитили мобильный телефон, паспорт и банковскую карту. Они сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению".

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина и женщина уехали в Россию, однако были задержаны в Санкт-Петербурге. "В настоящее время 41-летний обвиняемый экстрадирован в Беларусь. С ним работают следователи, он находится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции женщины", - проинформировал Сергей Болсун.

Фигуранты обвиняются в краже, разбое, а также в сопряженном с ним убийстве. Кроме того, обоим вменяется покушение на хищение путем использования компьютерной техники. Расследование уголовного дела продолжается.-0-