17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидец спас двоих мужчин из горящей постройки в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

16 сентября в 21.48 спасателям поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Дзержинске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, строение горело изнутри. Здание представляет собой коллективную постройку, разделенную на 18 изолированных помещений размерами 3х3 м, принадлежащую жильцам многоквартирного дома.

"До прибытия подразделений МЧС местным жителем, 1976 года рождения, из горящего помещения хозяйственной постройки были спасены и выведены на свежий воздух двое мужчин. Спасенные не пострадали. Самостоятельно они не могли выйти из помещения, так как горела брезентовая ткань, которой был завешен проем двери. Спасший их мужчина затушил горящую ткань ведром воды", - рассказали в МЧС.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате повреждены крыша и имущество в помещениях постройки.

Причина пожара устанавливается.-0-