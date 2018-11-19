Один человек погиб и четверо пострадали в столкновении трех машин под Волковыском

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении трех машин под Волковыском. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла ночью 18 ноября. На автодороге Волковыск-Плебановцы-Дубовцы столкнулись минивэн "Форд Гэлакси" и легковой "Фольксваген Бора". Водитель первого, по предварительной информации, выехал на встречную полосу. После этого в легковушку врезался двигавшийся позади минивэн "Фольксваген Шаран".

38-летний водитель "Форда" погиб. Пострадала 22-летняя водитель легкового "Фольксвагена", а также трое ее пассажиров-мужчин. Все они жители Волковыска. Еще одному водителю медицинская помощь не потребовалась.

Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК).

"Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, провели иные следственные и процессуальные действия. Назначено несколько судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Собираются материалы, характеризующие личности участников ДТП", - отметил Сергей Шершеневич. -0-