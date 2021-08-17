Один человек погиб при столкновении большегруза и трактора в Петриковском районе

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17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе столкнулись большегруз и трактор - погиб человек, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.ДТП произошло 16 августа примерно в 22.25. 40-летний водитель на большегрузе ехал на 248-м км автодороги М10 граница РФ - Гомель - Кобрин в направлении Гомеля. "Из-за несоблюдения дистанции и неправильного выбора скорости совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором "Беларус" под управлением 42-летнего водителя. От полученных травм водитель трактора скончался на месте происшествия", - рассказали в УГАИ.Аналогичное ДТП произошло на 6-м км автодороги Северо-западный обход Гомеля. "35-летний мотоциклист на Yinxiang при движении со стороны агрогородка Красное в направлении ул.Химзаводской из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно двигавшимся впереди Renault Sandero. 61-летний водитель легковушки стал притормаживать в связи с замедлением впереди идущего транспорта", - уточнили в УГАИ. Мотоциклист с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение областной больницы.УГАИ призывает водителей при выборе скорости учитывать ограничения, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения. "Не забывайте соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки", - напомнили в областной Госавтоинспекции.-0-