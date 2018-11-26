Охотник-нелегал из Докшиц хранил дома части миномета

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Части миномета и около сотни патронов изъяли у задержанного в Березинском заповеднике охотника-нелегала. Об этом БЕЛТА сообщили в Госинспекции по охране животного и растительного мира.

Житель Докшиц охотился на территории Березинского биосферного заповедника и был задержан сотрудниками Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчина зарегистрирован как охотник, однако в заповедные угодья вышел с нелегальным ружьем. Заряжено оно было пулей и картечью - это значит, что он имел намерение добыть крупную дичь.

Браконьер в поле зрения инспекторов и милиции попал достаточно давно, поэтому задержать его удалось еще до того, как он причинил вред природе. "В родительском доме охотника, который находится рядом с заповедником, правоохранители обнаружили целый арсенал, в том числе опорную плиту и ствол миномета, - рассказали в Госинспекции. - Было найдено также около сотни патронов, как времен войны, так и вполне пригодных для стрельбы. В доме хранилось и незарегистрированное ружье, оснащенное самодельным глушителем, оптическим прицелом и специальной вставкой, позволяющей использовать патроны от нарезного оружия".

Задержанному грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса - за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.-0-