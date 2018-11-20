Охотник в Рогачевском районе стрелял в сторону рейдовой группы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госинспекторы Жлобинской МРИ вместе с егерем Рогачевской структуры БООР в угодьях у деревни Березовый Гай (Рогачевский район) задержали гомельчанина, который незаконно охотился ночью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны растительного и животного мира.

"При встрече с рейдовой группой охотник выстрелил в сторону проверяющих и ушел в лес. Следствие выясняет, было это сделано намеренно или случайно. При задержании стало понятно, что мужчина целенаправленно готовился к ночной охоте (хотя добывать пушного зверя по правилам можно только в светлое время суток). Об этом свидетельствовало наличие тепловизора и подствольного фонаря. К тому же обладатель путевки на пушнину вышел за указанные в ней пределы охотугодий и находился на территории другого района. Найденный при нем навигатор говорил о том, что охотник не заблудился. Были у задержанного и запрещенные пулевые патроны", - рассказали в пресс-службе.

Добычей мужчины стали три куницы, ущерб - около Br2,6 тыс. По этому факту проводится проверка.

В соседнем районе сотрудники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с инспектором по разрешительной работе РОВД 15 ноября провели осмотр частного дома в Жлобине. Его хозяин попал под подозрение в незаконной охоте. В доме было обнаружено шесть холодильников, некоторые из них были заполнены мясом. Удалось найти головы и конечности четырех косуль. Мужчина признался, что добыл дичь нелегально. Он добровольно выдал ружье, 20 патронов и три банки пороха, а заодно и запрещенные орудия рыболовства.

В отношении охотника-нелегала возбуждено уголовное дело. Нарушителю предстоит возместить Br11,8 тыс. и выплатить крупный штраф, возможно также лишение свободы.-0-