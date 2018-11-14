Трое жителей Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Брестского района, подозреваемых в незаконной охоте в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк
По данным следствия, 13 ноября мужчины охотились в лесном массиве вблизи деревни Ивахновичи и незаконно застрелили зубра. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК (незаконная охота). Подозреваемые задержаны.
Проводятся следственные действия. У мужчин изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.-0-
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