Оперативная таможня пресекла попытку незаконного ввоза в Россию около 14 т голубики и смородины

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза из Беларуси в Россию около 14 т голубики и смородины, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Движение транспортного средства с прицепом-рефрижератором сотрудники Оперативной таможни остановили на автодороге Р21 недалеко от белорусско-российской границы. Для проверки водитель представил товаросопроводительные документы на 5 т запчастей для сельскохозяйственной техники, якобы следовавших транзитом через Беларусь, отправителем которых была Германия, а получателем - Россия.

Как выяснилось при дальнейшем досмотре грузовика, документы были поддельными, а в полуприцепе-рефрижераторе находились ягоды голубики и смородины общей стоимостью более Br190 тыс.

Установлено также, что помимо поддельных документов на товар недействительными были и свидетельство о регистрации грузовика и регистрационные номерные знаки Беларуси. "Автомобиль оказался двойником чуть ранее въехавшего из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог" грузовика белорусской фирмы-перевозчика. В том случае авто действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию, а в грузовом отсеке находились запчасти для сельскохозяйственной техники", - пояснили в комитете.

Фото Государственного таможенного комитета

По этому факту Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. На денежные средства перевозчика наложен арест, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время таможня также проводит проверку в рамках ст.174 УПК по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.380, 381 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков; подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК.-0-